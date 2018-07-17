В филиале "Тулэнерго" проверили подготовку персонала к безопасному производству работ

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" прошел очередной День охраны труда, основными задачами которого стали предупреждение производственного травматизма и совершенствование системы безопасного выполнения плановых и аварийно-восстановительных работ.

Мероприятие было проведено в Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетях. В нем приняли участие 310 инженерно-технических работников.

Комиссии, в состав которых вошло руководство и инженерно-технические работники филиала, уделяли особое внимание профессиональной подготовке, теоретическим знаниям и практическим навыкам персонала, оформлению производственно-технической документации, в том числе оперативной, проверили выполнение требований действующих правил и норм охраны труда, укомплектованность персонала спецодеждой, необходимыми средствами защиты, инструментами, такелажем, в том числе средствами безопасности при работе на высоте.

Был проведен инструктаж персонала по предупреждению производственного травматизма и пожарной безопасности. Отмечена важность усиления само- и взаимоконтроля выполнения работ в действующих электроустановках. Обсуждались наиболее часто встречающиеся случаи электротравматизма, а также технологические и психологические факторы, которые могут привести к его возникновению.

Рассматривались вопросы организации работ на линиях электропередачи, находящихся под наведенным напряжением, обслуживания подъемных сооружений, контроля их технического состояния. Проводилась проверка состояния зданий, сооружений.

Напомним, что безопасное производство работ, создание хороших условий труда персонала были и остаются приоритетными задачами филиала "Тулэнерго" при осуществлении основной деятельности по бесперебойному и надежному электроснабжению потребителей региона.

В соответствии с действующим законодательством и правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики проводятся все необходимые инструктажи, обучение и проверка знаний работников, включая руководителей и специалистов.

Сотрудники служб обеспечены спецодеждой, в том числе термостойкими костюмами, устойчивыми к воздействию электрической дуги, защитными средствами и приспособлениями, экранирующими комплектами для защиты от наведенного напряжения. В филиале проводятся предварительные и периодические медосмотры работников, занятых на местах с опасными производственными факторами, осуществляется общественный контроль со стороны уполномоченных лиц по охране труда.