Во время рейда оренбургские энергетики обнаружили устаревшие приборы учета

Во время рейда в поселке Берды бригада Дзержинского РЭС Оренбургского производственного отделения (ПО) филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" обнаружила в нескольких домах счетчики с истекшим сроком поверки.

Энергетики начали обход с переулка Пятницкого, где преобладает малоэтажная застройка. В первом же доме был обнаружен старый прибор учета, у которого истекли сроки эксплуатации и поверки, а класс точности не соответствовал требованиям стандартов. Сотрудники Дзержинского РЭС рекомендовали хозяйке установить новый счетчик.

- Перед тем как заменить прибор учета, необходимо прийти в сбытовую или сетевую организацию и написать заявление, - объяснила владелице дома Елена Пильщикова, электромонтер участка балансов Дзержинского РЭС Оренбургского ПО. – Если вы будете менять счетчик с привлечением сторонней организации, сразу после установки еще раз обратитесь в сбытовую организацию или в районные электросети. Специалисты приедут, опломбируют и выдадут документ. Причем опломбировка будет бесплатной.

В соседнем доме счетчик также не соответствовал нормативам. Хозяину выдали предписание и уточнили, что заменить устаревший прибор необходимо в течение месяца.

В некоторых домах энергетики протянули контакты, установили антимагнитные пломбы, выполнили инструментальную проверку счетчиков.

- Плановые и внеплановые проверки приборов учета, рейды по выявлению несанкционированных подключений проводятся ежемесячно, - рассказал Денис Захаркин, начальник участка балансов и учета электрической энергии Дзержинского РЭС. – В этом году мы выезжали в рейды более 50 раз. Обнаружили 41 факт безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на 329 тысяч киловатт*часов электроэнергии, выдали 68 предписаний на замену приборов учета.