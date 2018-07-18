Жильцы многоквартирного дома во Владикавказе задали вопросы специалистам "Севкавказэнерго"

Сотрудники АО "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") встретились с жильцами дома, расположенного во Владикавказе на улице Генерала Дзусова 22/1. Инициаторами собрания, на котором также присутствовал и председатель ТСЖ обслуживающего данный дом, выступили сами энергетики.



В формате живого общения жильцы многоквартирного дома смогли задать все интересующие их вопросы, касающиеся взаимоотношений с поставщиком электроэнергии в регионе. В частности, энергетики проинформировали жильцов обо всех возможных способах оплаты за потреблённую электроэнергию, разъяснили особенности работы личного кабинета для физических лиц, услуги, которая не так давно появилась на корпоративном сайте гарантпоставщика региона.

Одним из жителей был задан вопрос о том, каким образом формируется тариф на электроэнергию, действующий в настоящее время на территории Республики Северная Осетия - Алания. Заместитель начальника владикавказского энергосбытового отделения Сослан Бугулов пояснил, что тариф складывается из нескольких составляющих: плата за производство, транспортировка электроэнергии и сбытовая надбавка. Сбытовая компания покупает электрическую энергию у производителей, оплачивает её транспортировку, а затем продаёт потребителям. Тариф утверждается региональной службой по тарифам РСО-Алания.

Сразу нескольких жильцов интересовал вопрос принципа распределения небаланса между общедомовым прибором учёта и квартирными счётчиками. Было разъяснено, что разница показаний распределяется пропорционально доли собственности каждого жильца в многоквартирном доме. По словам заместителя начальника Владикавказского энергосбытового отделения Сослана Бугулова подобные встречи планируется проводить и в дальнейшем. "Данный формат общения с потребителем показывает свою высокую эффективность. Сегодня каждый пришедший к нам на встречу, можно сказать, не отходя от дома, задал интересующий его вопрос, и получил на него исчерпывающий ответ" - подчеркнул Бугулов.