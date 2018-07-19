Академия Ростеха провела обучение по контрактам жизненного цикла

В Москве прошел образовательный семинар "Контракты жизненного цикла". Академия Ростеха разработала программу, объединившую в себе ведущую отраслевую экспертизу и практические интерактивные блоки: разбор кейсов, проработку проектов в группах, лабораторию бизнес-моделей. Спикерами выступили как внутренние эксперты Ростеха, так и приглашенные специалисты в сфере КЖЦ.

"Перед Ростехом стоят амбициозные задачи, для реализации которых необходимо уделить особое внимание развитию новых компетенций у сотрудников. Контракты жизненного цикла – это важный инструмент в развитии гражданской продукции, но для России он относительно новый. Чтобы сотрудники Госкорпорации могли в полной мере оценить возможности, которые открывают КЖЦ, важно, чтобы они узнали обо всех аспектах использования данной модели", – рассказала о цели разработки программы генеральный директор Академии Ростеха Елена Романова.

Программа прошла в два этапа – с 28 по 29 июня и с 5 по 6 июля. В семинарах приняли участие более 60 представителей предприятий радиоэлектронного кластера: директора дивизионов, сотрудники коммерческих и юридических служб, а также руководители, отвечающие за развитие гражданской продукции.

Эксперты представили возможности применения КЖЦ в России, приведя примеры проектов контрактов жизненного цикла с государственными органами, государственными компаниями, а также рассмотрев вопрос КЖЦ с точки зрения публичного заказчика. Обучающий семинар также включал в себя обзор финансово-экономических и юридических аспектов контрактов жизненного цикла.

Руководитель проектов высшей категории НТС Госкорпорации Ростех Максим Нагайцев проанализировал особенности управления жизненным циклом на примере проекта НАМИ. Спикер отметил, что КЖЦ является главным инструментом совместной работы в цепочке "поставщик-получатель-инвестор".

В рамках рассмотрения КЖЦ как инструмента решения проблем развития городской инфраструктуры был представлен экосистемный проект "Умный город" Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова холдинга "Швабе", успешно реализуемый с 2014 года. В частности, был проработан кейс "Светлый город – Нижний Тагил", в котором обозначены ключевые цифровые и сенсорные технологические решения, направленные на четыре основные составляющие "умного" города: "умные" здания, транспорт, ЖКХ и городские услуги.

Участники выработали понимание ключевых аспектов модели КЖЦ, разобрали специфику этапов КЖЦ, обсудили успешную практику и выдвинули гипотезы о возможных КЖЦ в рамках своих направлений. В ходе открытой дискуссии участники подчеркнули необходимость внутрихолдинговой кооперации, а также сформировали понимание перспективных бизнес-моделей, возможных при использовании КЖЦ.

Академия Ростеха была создана в сентябре 2017 года. Она призвана стать надежным партнером Корпорации в реализации стратегии развития за счет эффективного портфеля программ, глобальной сети партнерств и инновационных форматов обучения. Цель Академии – развивать у сотрудников навыки и компетенции, необходимые для достижения стратегических целей в условиях современной инновационной экономики.