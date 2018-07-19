Александр Новак принял участие в торжественной церемонии встречи в Китае танкеров с проекта "Ямал СПГ"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в торжественной церемонии по случаю захода в порт Цзянсу танкеров "Владимир Русанов" и "Эдуард Толль" с проекта "Ямал СПГ".

"Эти танкеры завершили первый в истории Северного морского пути проход без ледокольного сопровождения от порта Сабетта на восток по трассам "Ледяного шелкового пути". Сегодня мы начинаем регулярные поставки в Китай продукции завода "Ямал СПГ" по этому маршруту", - сказал Александр Новак.

Министр напомнил, что "Ямал СПГ" – это масштабный международный проект, над которым работало более 100 тысяч человек по всему миру, в том числе в Китае.

"Проект реализован в пятистах километрах за Полярным кругом, в месте, где полностью ранее отсутствовала инфраструктура. Для проекта создан флот газовозов ледового класса Arc 7. Запуск первой линии проекта состоялся в декабре прошлого года с опережением графика, выход "Ямал СПГ" на полную мощность – 17,4 млн тонн СПГ в год - намечен на конец 2019 г. К настоящему моменту с проекта уже отгружено около трёх миллионов тонн продукции", - сообщил Александр Новак.

Глава Минэнерго России добавил, что проект "Ямал СПГ" имеет большое значение для российско-китайского сотрудничества в сфере энергетики.

"Особое внимание уделяем совместной реализации перспективных проектов. На стадии проектирования находится следующий проект компании "НОВАТЭК" – "Арктик СПГ 2", запуск трех линий которого планируется в 2023-2025 годах. Уверен, что Россия станет надежным поставщиком СПГ для Китайской Народной Республики", - заключил Александр Новак.