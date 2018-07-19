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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Андрей Черезов посетил строительную площадку Сакской ТЭЦ

Андрей Черезов посетил строительную площадку Сакской ТЭЦ

19 июля 2018, 15:12
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов посетил строительную площадку ТЭЦ "Сакские тепловые сети" и провел совещание по реализации мероприятий по реконструкции объекта.

В мероприятиях приняли участие представители Минэнерго России, Минпромторга России, Ростехнадзора, Совета министров Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, АО "СО ЕЭС", АО "Техническая инспекция ЕЭС", ГУП РК "Крымэнерго", АО "КРЫМТЭЦ", АО "ОДК-Газовые турбины" и ГУП РК "Черноморнефтегаз".

Замминистра отметил, что на данном этапе выполнены горячие пуски энергетических газотурбинных агрегатов ГТА-25 отечественного производства с двигателем ПС-90ГП-25.

Компания: Министерство энергетики РФ
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