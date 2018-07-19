Андрей Черезов посетил строительную площадку Сакской ТЭЦ

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов посетил строительную площадку ТЭЦ "Сакские тепловые сети" и провел совещание по реализации мероприятий по реконструкции объекта.

В мероприятиях приняли участие представители Минэнерго России, Минпромторга России, Ростехнадзора, Совета министров Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, АО "СО ЕЭС", АО "Техническая инспекция ЕЭС", ГУП РК "Крымэнерго", АО "КРЫМТЭЦ", АО "ОДК-Газовые турбины" и ГУП РК "Черноморнефтегаз".

Замминистра отметил, что на данном этапе выполнены горячие пуски энергетических газотурбинных агрегатов ГТА-25 отечественного производства с двигателем ПС-90ГП-25.