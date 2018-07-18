Энергетики "Самарских распределительных сетей" выявили хищение электроэнергии в Шигонах

Энергетики филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Самарские распределительные сети" выявили хищение электроэнергии в селе Шигоны Самарской области. Директор продуктового магазина решил увеличить прибыль, перестав оплачивать счета энергетиков по счетчику. Но скупой платит дважды - в итоге нарушителя ждет не только оплата причиненного ущерба, но и штраф.

В ходе очередного рейда с участием специалистов подразделения безопасности внимание энергетиков привлек счетчик продуктового магазина в селе Шигоны. Во время осмотра был установлен факт срабатывания антимагнитной пломбы*.

*Антимагнитная пломба – это своеобразная наклейка, которая размещается на корпусе счетчика. При воздействии на пломбу магнитного поля срабатывает индикация. Выражаться это может по разному: разрушением контрольного рисунка, изменением цвета, характерным следом, видоизменением формы, площади и расположения индикационного пятна, но в любом случае изменения сохранятся и будут визуально заметны. В выявленном факте наклейка поменяла цвет.

Энергетики провели и инструментальную проверку, по итогам которой составили акт безучетного энергопотребления. А в ОМВД направлено заявление о привлечении потребителя к ответственности. Теперь нарушителю предстоит оплатить не только потребленные киловатты, но и в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ штраф за вмешательство в работу прибора учета в размере 30 000 рублей как должностное лицо.

Энергетики "Самарских распределительных сетей" обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий и не вмешиваться в работу приборов учета. Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии можно сообщить по телефонам горячей линии: 8(846) 339-35-74 или 8 (800) 775-16-42. Анонимность гарантируется.