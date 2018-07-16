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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Рязаньэнерго" обеспечил возможность строительства дорожной развязки в Рязани

Филиал Рязаньэнерго обеспечил возможность строительства дорожной развязки в Рязани

19 июля 2018, 15:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО

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Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" завершает работы по переустройству воздушных линий электропередачи (ВЛ) 110кВ"Ямская-Вожа", "НРТЭЦ-Факел" и трех ВЛ 10кВ, отходящих от подстанции 110/10кВ "Окружная", для обеспечения строительства дорожной развязки в Рязани.

Переустройство электроустановок на 189 км автомобильной дороги М-5 "Урал" в районе Михайловского шоссе Рязани вызвано необходимостью возведения на данном участке транспортной развязки. Дорога будет четырехполосной. Развязка также включает в себя строительство и реконструкцию трех мостов, путепровода и двух крытых надземных пешеходных переходов рядом с автобусными остановками.

Энергетики реализовали социально значимый инвестиционный проект всего за 3 месяца. За этот период специалисты "Рязаньэнерго" ввели в эксплуатацию почти 3,5 км ВЛ, проложили 407 м кабельной линии, установили 5 опор ВЛ110кВ и 52 опоры ВЛ 10кВ, а также комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 63кВА.

Выполненные работы по переустройству ВЛ позволят завершить строительство на данном участке развязки автотранспортной дороги в г. Рязань и тем самым снизить транспортную нагрузку в областном центре.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"
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