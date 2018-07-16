Филиал "Рязаньэнерго" обеспечил возможность строительства дорожной развязки в Рязани

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" завершает работы по переустройству воздушных линий электропередачи (ВЛ) 110кВ"Ямская-Вожа", "НРТЭЦ-Факел" и трех ВЛ 10кВ, отходящих от подстанции 110/10кВ "Окружная", для обеспечения строительства дорожной развязки в Рязани.

Переустройство электроустановок на 189 км автомобильной дороги М-5 "Урал" в районе Михайловского шоссе Рязани вызвано необходимостью возведения на данном участке транспортной развязки. Дорога будет четырехполосной. Развязка также включает в себя строительство и реконструкцию трех мостов, путепровода и двух крытых надземных пешеходных переходов рядом с автобусными остановками.

Энергетики реализовали социально значимый инвестиционный проект всего за 3 месяца. За этот период специалисты "Рязаньэнерго" ввели в эксплуатацию почти 3,5 км ВЛ, проложили 407 м кабельной линии, установили 5 опор ВЛ110кВ и 52 опоры ВЛ 10кВ, а также комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 63кВА.

Выполненные работы по переустройству ВЛ позволят завершить строительство на данном участке развязки автотранспортной дороги в г. Рязань и тем самым снизить транспортную нагрузку в областном центре.

