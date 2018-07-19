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Google проложит новый оптоволоконный кабель через океан

Google проложит новый оптоволоконный кабель через океан

19 июля 2018, 16:28
Рубрика: В мире
Метки: Google, ФОТОНИКА, ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ

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Google, фотоника, оптоволоконный кабель

Компания Google проложит кабель Dunant между США и Францией - под Атлантическим океаном. Реализацию проекта планируется завершить к 2020 году.

Отмечается, что проект рассчитан на поддержку роста облачного сервиса Google Cloud. Кроме того, кабель увеличит емкость сети, усиливая один из самых загруженных маршрутов Интернета.

Кабель получил такое название в честь первого лауреата Нобелевской премии мира Анри Дюнана, основателя международного движения "Красный крест". Предыдущий трансатлантический кабель Google был назван Curie в честь Марии Кюри.

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Эта новость часть сюжета Вопросы волоконно-оптической связи
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