МРСК Сибири планирует экспедицию на электромобиле

С 24 по 31 июля МРСК Сибири (входит в группу компаний ПАО "Россети") проведет автопробег на электромобиле RenaultKangoo по трем сибирским регионам: Красноярскому краю, Кемеровской области и Республике Хакасия. В энергопробеге примут участие популярные блогеры и журналисты самых читаемых изданий Сибири, которые в режиме онлайн будут вести репортажи о поездке на электрокаре на расстояние тысячи километров.

"Слоган нашего энергопробега – "Чистый транспорт – чистая Сибирь". Проводя автопробег, мы хотим доказать, что путешествия на электромобилях – это не далекое будущее, а экологически чистое настоящее, доступное каждому жителю суровой Сибири. Даже несмотря на то, что RenaultKangoo может проезжать не более 200 километров, а далее ему нужна подзарядка, с "заправкой" авто не будет проблем. Это можно сделать не только на специальных электрозаправочных станциях МРСК Сибири, но и от любой розетки, найти которую не составит труда", – рассказывает директор по связям с общественностью ПАО "МРСК Сибири" Дмитрий Смурага.

Во время экспедиции участники заедут и в детские лагеря, где проведут уроки и квесты по электробезопасности вместе с роботом Электрёнком. Посетят производственные отделения и районы электрических сетей МРСК Сибири, чтобы познакомиться с работой энергетиков и увидеть изнутри, как трудятся представители этой профессии. Также участники экспедиции смогут наблюдать за реализацией крупнейших проектов по повышению надёжности энергоснабжения жителей Сибири, которые реализует сетевая компания.

Всего по маршруту энергопробега запланированы остановки в 22 населенных пунктах в трёх регионах Сибири, участники экспедиции проедут более тысячи километров.

За автопробегом можно следить на страницах МРСК Сибири в социальных сетях: ВКонтакте, фейсбуке, Одноклассниках и инстаграме.

Напомним, МРСК Сибири – первая в СФО компания, создавшая и развивающая сеть заправочных станций для электрокаров. Сейчас работают три электрозаправки в Красноярске и одна в Кемерово, а в ближайшие годы в регионах появятся еще не менее пяти зарядных станций. Добавим, что электромобиль есть в филиале МРСК Сибири "Красноярскэнерго" и в скором времени появится еще в одном филиале – "Кузбассэнерго". Одна машина уже используется, а вторая будет использоваться для рабочих поездок, тем самым внося вклад в улучшение экологической обстановки в городах.