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Отраслевые новости: Энергетика

МРСК Центра содействует развитию телекоммуникационной инфраструктуры Воронежской области

МРСК Центра содействует развитию телекоммуникационной инфраструктуры Воронежской области

19 июля 2018, 16:43
Рубрика: Энергетика
Метки: ВОРОНЕЖЭНЕРГО

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Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" завершили комплекс работ по технологическому присоединению к электрическим сетям трех новых вышек сотовой связи в Россошанском районе Воронежской области. Новые базовые станции обеспечат беспроводную связь и возможность использования высокоскоростной сети Интернет в отдаленных селах района: Криничное, Цапково и Алейниково, а также на прилегающей к ним территории. Для обеспечения их энергоснабжения энергетики построили порядка 500 метров линий электропередачи уровня напряжения 0,4 -10 кВ, установили 28 дополнительных опор, а также столбовую трансформаторную подстанцию

Установка оборудования сотовой связи в данных населенных пунктах ведется в рамках регионального проекта "Развитие услуг связи в труднодоступных населенных пунктах" и государственной программы "Информационное общество", целью которых является развитие инфраструктуры для обеспечения доступа жителей к социально значимой информации, а также расширение сети беспроводной связи на территориях с малой плотностью населения или сложным рельефом местности. Согласно проекту, специалисты Воронежэнерго должны были завершить технологическое присоединение новых вышек к электрическим сетям в сентябре 2018 года. Однако, учитывая высокую социальную значимость реализуемых мероприятий, энергетики приложили все усилия, чтобы сделать это в кратчайшие сроки. В итоге весь комплекс работ был завершен уже в июле.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
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