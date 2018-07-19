На КМЭЗе завершается модернизация цеха электролиза меди

На Кыштымском медеэлектролитном заводе (ЗАО "КМЭЗ", г. Кыштым, Челябинская область, входит в Группу "Русская медная компания") начался монтаж новой системы конвейеров в цехе электролиза меди. Оборудование предназначено для перемещения пустых матриц, матриц с катодными остатками и анодов в цехе электролиза меди. С запуском оборудования завершится модернизация цеха электролиза меди.

Монтаж новой системы конвейеров идет без остановки производства. Запуск оборудования в эксплуатацию запланирован на июль 2018 года. Он ознаменует завершение масштабного проекта модернизации цеха электролиза меди, в рамках которого установлены две новые серии электролизных ванн по 40 ванн в каждой. Модернизация позволила увеличить мощность производства медных катодов со 120 тыс. до 140 тыс. т в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 380 млн рублей.

Система Аdvanced Dynamics (Канада) включает два универсальных и два накопительных конвейера. Грузоподъемность каждого универсального транспортера составляет 25 тонн. Скорость перемещения матриц из пролета в пролет составит 5 метров в минуту. Накопительные конвейеры грузоподъемностью 50 тонн каждый предназначены для накопления анодов и передачи их на перемещающее устройство со скоростью 250 штук в час.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"