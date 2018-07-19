Новые шумоглушители устанавливают на Благовещенской ТЭЦ

На четырех котлоагрегатах Благовещенской ТЭЦ к началу отопительного сезона установят новые шумоглушители. На реализацию проекта филиал "Амурская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" направил порядка 15 миллионов рублей. Оборудование позволит снизить уровень шума при переключениях оборудования теплоэлектроцентрали.

Новое оборудование разработал и изготовил Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт" специально для Благовещенской ТЭЦ. Разработчики учли все необходимые акустические, аэродинамические и весовые требования.

Шумоглушители установят на все котлоагрегаты первой очереди Благовещенской ТЭЦ. Одна из сложностей этого технического мероприятия заключается в том, что периоды установки шумоглушителей необходимо четко совместить с ведением заданных режимов станции. Все работы, включая наладку и апробацию, планируют завершить в сентябре.

"Предшествующая конструкция не позволяла энергетикам производить пусковые или другие операции на котлоагрегатах в вечернее и ночное время из-за сильного шума, который сопровождал выбросы пара с котлов в атмосферу, - пояснил директор Благовещенской ТЭЦ Андрей Сазанов. - После ввода в эксплуатацию нового оборудования уровень шума будет доведен до санитарных норм. Теперь энергетики смогут проводить растопку котлов в любое время суток, не нарушая комфорт и покой горожан".

Непосредственной установкой и монтажом оборудования занимаются специалисты группы компаний "Инженер". На сегодняшний момент они подготовили конструкцию для подъема шумоглушителей на кровлю главного корпуса Благовещенской ТЭЦ.

"Оборудование необходимо смонтировать на самой высокой точке котлоагрегатов, это порядка 52 метров. На эту высоту для каждого котлоагрегата мы поднимем по 3 шумоглушителя весом по 1,4 тонны. - рассказал руководитель проекта Михаил Лучко, - Для этого промышленные альпинисты и сварщики уже смонтировали временную силовую конструкцию высотой в 7 метров на кровле станции".