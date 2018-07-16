Обучающий семинар по газонаполненному оборудованию для специалистов проектного института Укргидропроект

Плановый семинар по обучению технических специалистов провели сотрудники ЗАО "ЗЭТО" совместно со своими коллегами из торгового дома "ЭЛВО-Украина" для работников проектного института ЧАО "Укргидропроект" (г.Харьков). Обучение проходило в формате видеоконференции. Особое внимание в рамках семинара было уделено газонаполненному оборудованию, и в частности, одной из последних крупных разработок великолукских инженеров – КРУЭ-110 кВ.

Данное высоковольтное распределительное устройство с газовой изоляцией, предназначенно для приема, распределения и передачи электрической энергии в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц номинального напряжения 110 кВ. Основными преимуществами КРУЭ-110 кВ являются:

занимаемая площадь ячейки 2,8 кв. м;

унификация узлов и деталей значительно снижает запас запчастей при проведении регламентных работ;

применение алюминиевых корпусов значительно снижает массу ячейки и нагрузки на фундаменты, что сопоставимо с параметрами продукции ведущих мировых производителей;

собственное литье изоляторов под давлением обеспечивает высокую надежность на весь срок эксплуатации;

минимизация количества подвижных узлов и уплотнений комбинированного разъединителя-заземлителя обеспечивает высокую надежность КРУЭ;

небольшим количеством модулей ячейки возможна реализация всех возможных электрических схем распредустройств класса 110 кВ;

заводская поставка ячейки осуществляется в полностью собранном виде, что позволяет сократить сроки ввода объекта в эксплуатацию;

конструктивные особенности компонентов КРУЭ, произведенных и испытанных на заводе, позволяют существенно упростить и сократить сроки транспортировки, сборки и ввода в эксплуатацию объекта.

КРУЭ-110 кВ производства ЗАО "ЗЭТО" разработано для применения в составе подстанций и электростанций на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха до минус 45 °С.

Оборудование разработано в рамках Соглашения о сотрудничестве стратегического партнёрства ПАО "Россети" и включено в Реестр инновационных решений ПАО "Россети". В разработке использованы патенты, позволяющие КРУЭ производства ЗАО "ЗЭТО" быть современной альтернативой зарубежным аналогам.