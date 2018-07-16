Обучающий семинар по газонаполненному оборудованию для специалистов проектного института Укргидропроект

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19 июля 2018, 15:34
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗЭТО
Плановый семинар по обучению технических специалистов провели сотрудники ЗАО "ЗЭТО" совместно со своими коллегами из торгового дома "ЭЛВО-Украина" для работников проектного института ЧАО "Укргидропроект" (г.Харьков). Обучение проходило в формате видеоконференции. Особое внимание в рамках семинара было уделено газонаполненному оборудованию, и в частности, одной из последних крупных разработок великолукских инженеров – КРУЭ-110 кВ.
Данное высоковольтное распределительное устройство с газовой изоляцией, предназначенно для приема, распределения и передачи электрической энергии в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц номинального напряжения 110 кВ. Основными преимуществами КРУЭ-110 кВ являются:
КРУЭ-110 кВ производства ЗАО "ЗЭТО" разработано для применения в составе подстанций и электростанций на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха до минус 45 °С.
Оборудование разработано в рамках Соглашения о сотрудничестве стратегического партнёрства ПАО "Россети" и включено в Реестр инновационных решений ПАО "Россети". В разработке использованы патенты, позволяющие КРУЭ производства ЗАО "ЗЭТО" быть современной альтернативой зарубежным аналогам.