Специалисты "Ленэнерго" примут участие в форуме "Форсаж"

Делегация молодых специалистов ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") примет участие в Международном форуме молодых энергетиков и промышленников "Форсаж – 2018", который пройдет с 29 июля по 4 августа в Калужской области.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства образования и науки РФ. Основная тема форума – разработка комплексных проектов в привязке к вызовам цифровой трансформации и переходу к новому технологическому укладу. "Ленэнерго" делегировало на форум десять молодых специалистов.

На форум приедут участники из 160 отечественных и зарубежных компаний и предприятий атомной отрасли, топливно-энергетического комплекса, машиностроения, черной и цветной металлургии, нефтехимической промышленности, IT и телекоммуникаций.

"Форсаж-2018" – площадка для генерации идей, где соберутся ведущие эксперты России и мира, исследователи территорий и мыслители, имеющие разный опыт и многомерное видение развития местных сообществ и проектирования пространств и сред.