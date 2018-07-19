Ставропольские энергетики и бойцы студотряда "Эльбрус" провели занятие по электробезопасности в загородном лагере "Солнечный"

В детском оздоровительно-образовательном центре "Солнечный" в поселке Казинка Шпаковского района Ставрополья, где на летнем отдыхе находится более 200 школьников со всего края, сотрудники филиала МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" (входит в ГК "Россети") совместно со студентами стройотряда "Эльбрус" провели обучающее занятие по профилактике электротравматизма.

Ребятам рассказали об основных правилах обращения с электричеством в быту, предупредили о том, насколько опасно приближаться к электроустановкам и оборванным проводам, влезать на опоры воздушных линий, крыши строений, где поблизости проходят электрические провода, заниматься рыбной ловлей рядом с ЛЭП.

- Ежедневно вы сталкиваетесь дома и в школе с бытовыми электроприборами, поэтому правила обращения с ними нужно запомнить и не нарушать, - обратился к ребятам заместитель главного инженера Западных электрических сетей Иван Соловьев. - Никогда не трогайте розетки и выключатели мокрыми руками, не пользуйтесь несправными электроприборами, а если вдруг увидели, что заискрился провод – сразу зовите родителей.

От теории перешли к практике. Бойцы студотряда научили ребят правильно выходить из зоны шагового напряжения и оказывать первую помощь пострадавшему от удара электрического тока.

Самая интересная для ребят часть занятия началась тогда, когда им дали возможность самими попробовать спасти условно пострадавшего. Действия отрабатывали на специальном роботе-тренажере "Гоша": одни старались правильно сделать искусственное дыхание манекену, другие – непрямой массаж сердца.

- Такие профилактические занятия очень важны для детей, - поделилась мнением заместитель директора по учебно-воспитательной работе центра "Солнечный" Белла Додаева. - Особенно в период летних каникул, когда дети проводят немало времени без присмотра родителей, педагогов. Надеюсь, наши воспитанники хорошо запомнили основные правила электробезопасности и никогда не будут ими пренебрегать.

Завершился летний урок в лагере фотосессией в форме энергетиков: стройотрядовцы "Эльбруса" дали ребятам примерить их спецодежду и каски сотрудников энергокомпании. Не остались ребята и без подарков – каждый получил красочные брошюры, расписания уроков с правилами безопасного обращения с электричеством.

Уроки по электробезопасности для детей и подростков проходят в образовательных учреждениях и летних оздоровительных лагерях Ставропольского края в рамках программы мероприятий филиала МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" по снижению рисков электротравматизма среди сторонних лиц. Только за последние три месяца подобные профилактические занятия посетили более 12 тысяч школьников.