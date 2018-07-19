Суд отклонил иск структуры "Ростеха" к Siemens о взыскании убытков

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ, входит в "Ростех") о взыскании с немецкого концерна Siemens AG и двух его российских "дочек" около 46,8 миллиона рублей и более 1,4 миллиона евро.

Иск о взыскании убытков был подан структурой "Ростеха" в интересах ЗАО "Интеравтоматика", акционерами которой являются и ОАО ТПЭ, и Siemens. По мнению истца, ответчики — Siemens AG, ООО "Сименс" и ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — российским "Силовым машинам") — своими действиями во исполнение международных санкций причинили убытки "Интеравтоматике". Эту компанию называют одним из подрядчиков строительства теплоэлектростанций в Крыму с использованием турбин Siemens.

В компании "Интеравтоматика" около 46% принадлежит Siemens, 17% — ОАО ТПЭ. В июле 2017 года Siemens заявила, что откажется от доли в "Интеравтоматике" и что новые бизнес-проекты в РФ будут осуществлять подконтрольные концерну СТГТ и ООО "Сименс".

РИА Новости