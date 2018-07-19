ВРИО губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил повышение надежности работы тепловых сетей

В выступлении на стратегической сессии "Комфортная среда: новое качество жизни", прошедшей 18 июля, ВРИО губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил снижение на 26% числа повреждений тепловых сетей Самары.

Значительная заслуга в этом принадлежит наиболее крупной энергокомпании региона - "Т Плюс", которая существенно активизировала инвестиции в перекладки тепломагистралей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. Напомним, что в 2017 году Самарский филиал "Т Плюс" в 4,3 раза увеличил финансирование перекладок тепломагистралей по сравнению с 2016 годом.

Вложения в надежное прохождение будущей зимы 2018-2019 гг. сохранятся на высоком уровне прошлого года и составят около 4,7 млрд рублей. Это одна из самых больших ремонтных программ среди всех региональных филиалов "Т Плюс".

Масштабные ремонтные работы ведутся как на теплотрассах Самары, Тольятти и Новокуйбышевска, так и на электростанциях компании. Здесь энергетики планируют произвести капитальные и средние ремонты 4 турбоагрегатов общей мощностью 385 МВт и 8 энергетических котлов общей производительностью 2710 тонн пара в час. Кроме того, Самарский филиал "Т Плюс" реализует в этом году такие крупные проекты, как модернизация системы тепловыводов Центральной отопительной котельной и модернизацию котельного оборудования Привокзальной отопительной котельной.

