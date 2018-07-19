В дни летних каникул энергетики провели урок электробезопасности в Новороссийском реабилитационном центре

Урок электробезопасности в Новороссийском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями провели сотрудники филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (входит в группу Россети).

В доступной форме энергетики познакомили воспитанников центра с правилами электробезопасности в быту и вне дома, объяснили, какую угрозу жизни и здоровью несет проникновение в действующие электроустановки и игра вблизи них. Особое внимание было уделено правилам "безопасного селфи". В конце занятия ребята закрепили новые знания, отвечая на вопросы, а специалисты смогли убедиться, что ребята хорошо усвоили правила электробезопасности и смогут применить их в жизни.

На память об уроке дети получили подарки для себя и друзей: книжные закладки, раскраски и памятки, иллюстрированные правилами электробезопасности.

– Акции по профилактике детского электротравматизма проводятся специалистами регулярно в течение всего года. Такие мероприятия особенно актуальны во время летних каникул, когда дети часто остаются без присмотра взрослых. Детское любопытство и озорство порой становятся причиной трагедий, так как они не осознают опасности, которое несет в себе электрооборудование. Мы уверены, что специализированные занятия помогут ребятам избежать несчастных случаев и научат их осторожности, – прокомментировала заместитель начальника службы производственной безопасности и производственного контроля Юго-Западного филиала Светлана Кергилова.

Кубаньэнерго приглашает к сотрудничеству руководителей образовательных учреждений, участковых инспекторов по делам несовершеннолетних. Оставить заявку на проведение урока электробезопасности, а также мастер-класса для педагогов по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему от действия электрического тока можно на сайте Кубаньэнерго.