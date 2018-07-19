Злоумышленник, похитивший более 1 тонны проводов с энергообъектов МРСК Юга, осужден на 5 месяцев колонии

Злоумышленник, похитивший более трех километров проводов высоковольтных линий с объектов ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") и задержанный в марте, осужден на 5 месяцев колонии. Осужденному жителю г. Азов придется также возместить нанесенный электросетевой компании материальный ущерб, который оценивается в 100 тысяч рублей.

Злоумышленник был задержан в марте 2018 года в рамках совместных мероприятий с сотрудниками ОМВД России по Багаевскому району Ростовской области. В ходе рейдовых мероприятий по пунктам приема лома черных и цветных металлов был выявлен факт сдачи проводов ВЛ, общей длиной 3060 метров и весом более 1 тонны.

Энергетики отмечают, что похитителю еще повезло, ведь высоковольтные линии, с которых было произведено хищение, были временно выведены в резерв и обесточены. В противном случае не обошлось бы без тяжелых травм или даже летального исхода.

Как сообщили в департаменте безопасности компании, это первый случай хищения электрооборудования энергетического комплекса региона в текущем году. Соответствующие службы регулярно проводят различные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов хищения, нарушения целостности электросетевого оборудования.

Так, за 2017 год сотрудники департамента безопасности МРСК Юга выявили и пресекли 8 фактов хищений, из которых 3 были совершены организованной группой лиц. В правоохранительные органы были направлены материалы, на основании которых были возбуждены уголовные дела и привлечено к ответственности 9 злоумышленников. Судами вынесено 5 обвинительных приговоров. Нанесенный компании ущерб, составивший более 500 тыс. рублей, возмещен в полном объеме.

- Работа по предупреждению и пресечению преступных посягательств на энергообъекты компании, хищений материальных ценностей. недопущению незаконного вмешательства в работу энергетического комплекса, проводится постоянно. Помимо нарушения производственной и экономической стабильности речь идет и о риске для жизни и здоровья, которому злоумышленники подвергаю не только себя, но и окружающих, - отметил генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев.