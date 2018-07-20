Амурские электрические сети контролируют паводковую ситуацию вблизи энергообъектов

Энергетики Амурских электрических сетей (филиал АО "ДРСК") контролируют работу энергообъектов в зоне подтопления по всей области. В ежедневном режиме проводится мониторинг уровня рек в регионе, установлено взаимодействие с местными органами власти, ЕДДС и МЧС. Бригады энергетиков два раза в день проверяют состояние подтопленных опор. В настоящий момент угрозы энергообъектам нет.

19 июля в селе Ивановка Ивановского района по запросу МЧС была отключена трансформаторная подстанция, которая обеспечивает поставку электричества в дома, попавшие в зону подтопления. В воде стоит 21 опора линий электропередачи, уровень подтопления составляет 20-40 см. После снижения уровня воды и проверки оборудования электроснабжение будет восстановлено. В с. Черняево Магдагачинского района в пойме реки Амур на 10-30 см подтоплены еще несколько опор.

"Сотрудники сетей имеют опыт работы во время наводнения, есть необходимое оборудование и средства для ликвидации возможных аварийных повреждений. Мы заранее провели контрольные противоаварийные тренировки с оперативным персоналом по ликвидации возможных аварий в условиях паводка, - рассказывает главный инженер филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" Александр ВОРОБЬЕВ. – Если во время паводка в подтопленных районах возникнет угроза безопасности населения, мы отключим электрооборудование и временно прекратим электроснабжение потребителей".

В связи с тем, что в ближайшие выходные прогнозируются неблагоприятные погодные условия (ливни с усилением ветра), в "Амурских электрических сетях" объявлен режим повышенной готовности. К ликвидации возможных аварийных ситуаций в электрических сетях готовы 132 бригады энергетиков численностью 629 человек и 179 единиц техники, в том числе 120 единиц повышенной проходимости. Также обеспечен необходимый резерв материально-технических ресурсов.