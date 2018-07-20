Армавирские энергетики выявили факты хищения электроэнергии почти на 2 млн рублей

Энергетики продолжают бороться с хищениями электроэнергии в Краснодарском крае. С начала года в зоне обслуживания Армавирского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") недобросовестные жители незаконно потребили свыше 760 тыс. киловатт-часов на сумму 1 млн. 950 тыс. рублей. Факты хищений были выявлены во время регулярных профилактических рейдов.

Среди нечистых на руку числятся как жители частных домовладений – 72 человека, так и предприимчивые представители бизнеса – на них составлено 7 актов о неучтенном потреблении электроэнергии.

В июне энергетики уличили в краже владельца сети магазинов в ст.Попутной Отрадненского района, который решил сэкономить на электроэнергии. В счётчике, установленном в торговом помещении, была обнаружена посторонняя плата, позволяющая менять показания прибора учета. Теперь незадачливому предпринимателю придется заплатить за похищенную электроэнергию более 130 тыс.рублей.

– Расхитители сегодня прибегают к разным способам хищений: вмешиваются в работу приборов учета, делают набросы на провода, но все эти ухищрения легко выявляются опытными специалистами-энергетиками. И платить нарушителям порой приходится гораздо большие суммы, чем если бы они пользовались электричеством честно, – говорит заместитель директора по реализации и развитию услуг Армавирских электрических сетей Сергей Маринченко.

В соответствии с действующим законодательством РФ незаконное потребление электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10000 до 15000 рублей; на юридических лиц – от 100000 до 200000 рублей.

Страдают от энерговоров чаще всего потребители, которые исправно платят за электроэнергию. Кустарные способы подключения к электросети с нарушением всех возможных норм и правил вызывают перепады напряжения, короткие замыкания. Противоправные действия также могут привести к электротравме, стать причиной возникновения пожара.

Сообщайте об известных вам фактах хищения электроэнергии по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный).