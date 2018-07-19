Более 600 международных компаний представили свои экспозиции на ИННОПРОМе-2018

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров рассказал об итогах ИННОПРОМА в ходе совещания Президента России Владимира Путина с членами Правительства.

"Центральной темой ИННОПРОМа в этом году стала цифровизация производств: этот вектор обозначен в качестве одного из долгосрочных приоритетов в развитии нашей экономики. В сравнении с прошлым годом количество представленных образцов автоматизированной и робототехнической продукции увеличилось в два раза".

Глава Минпромторга России рассказал и о возросшем количестве иностранных делегаций. В целом на ИННОПРОМе-2018 было представлено 170 государств.

"Самое большое количество участников было со стороны Южной Кореи: было 105 ведущих компаний, причём многие из них впервые представлялись в России. Пользуясь, случаем, хотел бы передать слова благодарности от руководства делегации Южной Кореи за предоставленный им в этом году статус страны-партнёра", - отметил Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга России, по числу посетителей ИННОПРОМ достиг своего максимума: это почти 50 тысяч человек за четыре дня, а доля профессиональной аудитории и руководителей разного уровня компаний повысилась до 76 процентов.

"В Свердловской области активно ведутся работы по строительству современного конгресс-центра на 26 тысяч квадратных метров. Это позволит не только нарастить выставочную инфраструктуру, но и реализовать совместную с ЮНИДО и Объединёнными Арабскими Эмиратами инициативу провести на площадке ИННОПРОМа второй Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019. Стержневой темой саммита станут природоподобные технологии. По сути, это будет первая глобальная дискуссия о необходимости восстановления баланса между био- и техносферой", - поделился планами глава ведомства.

Он подчеркнул, что одними из основных тем саммита станут поиск новых методов лечения сложных заболеваний, расширение применения искусственного интеллекта, экологически безопасные решения генерации энергии и утилизации отходов.

"С организаторами саммита мы дали старт обратному отсчёту времени на портале GMIS и начали подготовку к этому масштабному международному событию. На наш взгляд, укрепление позиций ИННОПРОМа и анонсированное проведение глобального саммита должны повысить шансы Екатеринбурга на принятие "ЭКСПО-2025". В рамках заявочной кампании голосование по этому вопросу пройдёт в ноябре этого года", - заключил Министр.

В свою очередь, Владимир Путин поинтересовался процессом подготовки российской заявки на проведение "ЭКСПО-2025" для голосования в Париже.

Денис Мантуров обратил внимание главы государства, что используется любая возможность презентовать заявку на международных мероприятиях: совершено огромное количество выездов в страны Африки, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока.

"Мы рассчитываем на то, что наша позиция по результатам чемпионата мира, по итогам всех этих мероприятий, даёт хорошее основание, хорошие шансы для выигрыша этой заявочной кампании", - завершил свое выступление глава Минпромторга России.