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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более тысячи абонентов Гудермесского района ЧР оказались под угрозой ограничения электроснабжения за неплатежи

Более тысячи абонентов Гудермесского района ЧР оказались под угрозой ограничения электроснабжения за неплатежи

20 июля 2018, 17:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО

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Мастера службы распредсетей Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") продолжают принудительное взыскание задолженности со злостных неплательщиков. В июле диспетчерским отделом "Энергосбыт" АО "Чеченэнерго" подано 1 030 заявок на введение ограничения потребления электроэнергии в отношении потребителей Гудермесского района, чей совокупный долг достиг 13 млн рублей. В этом районе республики отмечено наибольшее число "хронических" должников, попавших в список на ограничение электроснабжения.

Ограничение подачи электроэнергии потребителям производится в соответствии с постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. "О предоставлении коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Энергетики ограничивают либо отключают потребителя, когда долг за поставленный ресурс превышает нормативные начисления за два месяца.

"Отключение света, даже на непродолжительное время, всегда вызывает общественный резонанс. Как правило, в адрес энергетиков сыпется град обвинений и недовольств потребителей. Абоненты говорят о своих правах, но постоянно забывают о своих обязательствах. Собираемость платежей, напрямую связана с содержанием энергохозяйственного комплекса. При растущей дебиторской задолженности, чего ожидать далее?! Если после вручения уведомления, абонент игнорирует свое платежное обязательство, мы вынуждены прибегнуть к крайней мере – обесточить должника", - говорит заместитель начальника по сбытовой деятельности Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" Али Кудусов.

В итоге, по адресу абонентов просрочивших коммунальный платеж, согласно наряда, появляется бригада энергетиков оснащённая необходимым рабочим инструментом в сопровождении спецтранспорта с подъемником или "вышкой". Остаться без электричества неплательщику обходится себе дороже – подключение к электросетям возможно лишь после полного погашения долга и всех издержек.

По словам энергетиков, убедившись в том, что несоблюдение платежного обязательства ведет к серьезным последствиям, многие неплательщики спешат рассчитаться со своими долгами до процедуры прекращения подачи электроэнергии. Также, абоненты могут заключить с поставщиком услуг соглашение о реструктуризации.

"Для согласования постепенного графика погашения долга необходимо обратиться в районные/городские электрические сети по месту проживания абонента. Данное соглашение подразумевает оплату потребителем текущего счета, и вместе с тем образовавшегося долга, однако без отключений от электроэнергии. В случае нарушения данного обязательства абонент будет отключен от электроснабжения", - поясняют юристы "Чеченэнерго".

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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