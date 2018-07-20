Более тысячи абонентов Гудермесского района ЧР оказались под угрозой ограничения электроснабжения за неплатежи

Мастера службы распредсетей Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") продолжают принудительное взыскание задолженности со злостных неплательщиков. В июле диспетчерским отделом "Энергосбыт" АО "Чеченэнерго" подано 1 030 заявок на введение ограничения потребления электроэнергии в отношении потребителей Гудермесского района, чей совокупный долг достиг 13 млн рублей. В этом районе республики отмечено наибольшее число "хронических" должников, попавших в список на ограничение электроснабжения.

Ограничение подачи электроэнергии потребителям производится в соответствии с постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. "О предоставлении коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Энергетики ограничивают либо отключают потребителя, когда долг за поставленный ресурс превышает нормативные начисления за два месяца.

"Отключение света, даже на непродолжительное время, всегда вызывает общественный резонанс. Как правило, в адрес энергетиков сыпется град обвинений и недовольств потребителей. Абоненты говорят о своих правах, но постоянно забывают о своих обязательствах. Собираемость платежей, напрямую связана с содержанием энергохозяйственного комплекса. При растущей дебиторской задолженности, чего ожидать далее?! Если после вручения уведомления, абонент игнорирует свое платежное обязательство, мы вынуждены прибегнуть к крайней мере – обесточить должника", - говорит заместитель начальника по сбытовой деятельности Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" Али Кудусов.

В итоге, по адресу абонентов просрочивших коммунальный платеж, согласно наряда, появляется бригада энергетиков оснащённая необходимым рабочим инструментом в сопровождении спецтранспорта с подъемником или "вышкой". Остаться без электричества неплательщику обходится себе дороже – подключение к электросетям возможно лишь после полного погашения долга и всех издержек.

По словам энергетиков, убедившись в том, что несоблюдение платежного обязательства ведет к серьезным последствиям, многие неплательщики спешат рассчитаться со своими долгами до процедуры прекращения подачи электроэнергии. Также, абоненты могут заключить с поставщиком услуг соглашение о реструктуризации.

"Для согласования постепенного графика погашения долга необходимо обратиться в районные/городские электрические сети по месту проживания абонента. Данное соглашение подразумевает оплату потребителем текущего счета, и вместе с тем образовавшегося долга, однако без отключений от электроэнергии. В случае нарушения данного обязательства абонент будет отключен от электроснабжения", - поясняют юристы "Чеченэнерго".