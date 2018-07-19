Энергетики повышают надежность электроснабжения потребителей Калининского района

В рамках реализации ремонтной программы 2018 года энергетики Правобережного ПО филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Саратовские распределительные сети" выполнили ремонт подстанции 35/10 кВ "Круглое".

Специалисты службы эксплуатации подстанций провели капитальный ремонт разъединителей 35 и 10 кВ, выключателей, ячеек комплектного распределительного устройства и секции шин 10 кВ. Текущий ремонт осуществлен на силовом трансформаторе Т-1 и трансформаторе собственных нужд, разъединителе и короткозамыкателе 35 кВ.

Подстанция 35/10 кВ "Круглое" обеспечивает электроэнергией поселок Дубравный и село Старая Ивановка.

Плановый ремонт позволит продлить жизненный цикл оборудования и обеспечит повышение надежности электроснабжения потребителей.

Ремонтные работы в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. ведутся и в других филиалах ПАО "МРСК Волги": "Самарские распределительные сети", "Ульяновские распределительные сети", "Оренбургэнерго", "Пензаэнерго", "Мордовэнерго" и "Чувашэнерго".