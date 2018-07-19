Группа "Россети" обеспечивает инфраструктурные условия для развития Дагестана - дан старт комплексной модернизации электросетей республики

В Каспийске на территории "Анжи-Арена" генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский и Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов в ходе торжественной церемонии открытия дали старт первым Всероссийским учениям энергетиков.

В мероприятии приняли участие задействованные в учениях руководители и сотрудники 15 компаний группы "Россети", прибывшие в Дагестан из всех 78 регионов присутствия электросетевого холдинга. Также состоялась выставка передового электротехнического оборудования и спецтехники для проведения работ.

"В ближайший месяц нашими общими усилиями будет написана новая славная страница истории группы "Россети". Итогом учений станет укрепление связей между филиалами и качественное улучшение электроснабжения Республики Дагестан, что даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию региона и обеспечит высокое качество жизни местных жителей", - отметил Павел Ливинский.

Артем Здунов подчеркнул, что сейчас в республике проводится большая работа по созданию необходимых условий для раскрытия всего богатого потенциала региона и организация учений, направленных на модернизацию сетевой инфраструктуры, крайне своевременна.

"Электросети – это основа любой современной экономики и очень приятно, что первые Всероссийские учения "Россетей" проходят именно на дагестанской земле, где существуют проблемы, которые как раз и будут решены. Уверен, местные потребители высоко оценят результат ваших усилий, а республика окажет всю необходимую помощь", - добавил глава правительства.

В ходе первых Всероссийских учений группы "Россети" на практике в сложных метеорологических условиях будут отработаны навыки взаимодействия специалистов и координации оперативных штабов при ликвидации технологических нарушений на энергообъектах электросетевого комплекса.

За ходом учений можно следить в специальном разделе на сайте корпоративного издания "Российские сети".