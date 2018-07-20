Канадская компания ищет партнеров для крупного медного проекта

Канадская компания Western Copper and Gold сообщила, что ищет партнера для создания совместного предприятия по разработке медно-золотого месторождения Casino на территории Юкон в северо-западной части страны

По словам Криса Дональдсона, директора компании по корпоративному развитию, стоимость этого проекта оценивается в $2,46 млрд., и Western Copper не в состоянию реализовать его в одиночку. Как отметил Дональдсон, компания уже провела переговоры с некоторыми потенциальными партнерами и может заключить соглашение до конца текущего года.

Western Copper оценивает срок реализации проекта в 3-4 года. Производительность Casino может составить порядка 110 тыс. т меди и 400 тыс. унций золота в год. Рудник будет функционировать, как минимум, 22 года с возможным продлением этого срока до 50 лет.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"