Минэкономики нашло новый путь развития энергетики на Дальнем Востоке

Минэкономики хочет изменить основной принцип устройства энергетики Дальнего Востока, предлагая отказаться от снижения цен в регионе за счет остального рынка и развивать местную энергосистему через конкурсные отборы инвесторов. Это призвано разрушить монополию "РусГидро" и создать на Дальнем Востоке полноценный энергорынок. Зайти в регион уже готов подконтрольный "Ростеху" "Технопромэкспорт". Интерес может быть и у других инвесторов, но участники рынка не понимают, каким может быть механизм привлечения новых игроков на фоне существующей монополии.

“Ъ” ознакомился с письмом замминистра экономики Михаила Расстригина в Минэнерго от 27 июня, в котором предлагается ввести конкурсный отбор инвесторов для строительства новой генерации на Дальнем Востоке (ДФО). Речь идет о проектах замещения отработавших энергоблоков на Артемовской и Хабаровской ТЭЦ, а также Якутской ГРЭС в целом почти на 110 млрд руб. Эти стройки для участия в программе модернизации старых ТЭС (1,4 трлн руб. до 2030 года, до 316 млрд руб. может уйти в ДФО) представляла "РусГидро" (управляет энергетикой региона). Включать ДФО в механизм модернизации нужно с привязкой к созданию в регионе третьей ценовой зоны оптового энергорынка или присоединению округа к существующей (первая — европейская часть РФ и Урал, вторая — Сибирь), считает чиновник, а проекты могут быть интересны частным инвесторам, в том числе иностранным.

Предложение Минэкономики резко отличается от нынешней энергополитики государства на Дальнем Востоке. В ходе реформы РАО ЕЭС энергетика ДФО не была отнесена к оптовому рынку. В итоге контроль почти во всех региональных энергокомпаниях получило "РусГидро", а система до сих пор работает по тарифам. Главной проблемой остается отсутствие механизмов возврата инвестиций, все новые стройки в ДФО проходили через долгие процедуры поиска источника средств.

При этом в ДФО сложились тарифные перекосы. В части регионов (Якутия, Камчатка, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский АО) цены выше среднероссийских, и для их снижения в 2017–2020 годах действует надбавка для оптового энергорынка ориентировочным объемом 96 млрд руб. Вице-премьер Юрий Трутнев предложил продлить действие механизма до 2028 года. В других регионах (Приморский и Хабаровский края, Амурская область и Еврейская АО) тарифы ниже среднероссийских.

В Минэкономики считают, что финансирование можно получить, подняв сниженные тарифы до базового уровня. Министерство предлагает проводить конкурсные процедуры по аналогии с ценовыми зонами — через отбор мощности новой генерации (закрывает дефицитные точки в энергосистеме, проводился для Сакской ТЭЦ в Крыму и ТЭС "Ударная" в Тамани). В итоге в ДФО может появиться "достаточный уровень рыночной концентрации поставщиков". Минэнерго, напротив, предлагало напрямую выделять средства "РусГидро" через еще одну инвестнадбавку к цене оптового рынка. В "РусГидро" от комментариев отказались, в Минэкономики на запрос “Ъ” не ответили. В "Совете рынка" (регулятор энергорынков) считают, что для ДФО нужен "отдельный механизм принятия решений о модернизации". Заместитель главы "Сообщества потребителей энергии" Валерий Дзюбенко считает идею конкурсов "скорее декоративной", поскольку она "не меняет нерыночной сути межтерриториального субсидирования".

Однако и Минэнерго, и Минэкономики выступают против продления нынешнего механизма целевой надбавки для ДФО. В частности, Михаил Расстригин указывает на отсутствие оценки положительных мультипликативных эффектов на ВРП региона. В Минвостокразвития полагают, что продление механизма создаст в ДФО привлекательные условия для промышленности, новые предприятия увеличат энергопотребление, что снизит удельные издержки энергетиков и, соответственно, потребности в перекрестном субсидировании.

Основной вопрос — кому из инвесторов могут быть интересны проекты в ДФО. В "Технопромэкспорте" (подконтролен "Ростеху") “Ъ” заявили, что готовы принять участие. В "Газпром энергохолдинге" еще изучают концепцию модернизации. Глава "Интер РАО" Борис Ковальчук в конце мая говорил, что при достаточном NPV компании может быть интересно участие в модернизации в ДФО. В "Фортуме" считают, что для привлечения инвесторов в регионе нужно создать третью ценовую зону: "Без понятных ценовых сигналов участники рынка не могут принимать взвешенные решения".

Потенциальный интерес может быть и у владельца СУЭК, Сибирской генерирующей компании и "Еврохима" Андрея Мельниченко. Он считается бенефициаром AIM Capital SE, владеющей 40,38% Дальневосточной энергетической компании (ДЭК), контроль в которой у "РусГидро". Как утверждают источники “Ъ”, неофициально представители бизнесмена не раз заявляли о его желании выйти из ДЭК, обменяв пакет на часть активов с их включением в программу модернизации. Представитель Андрея Мельниченко "не комментирует слухи". Также интерес может быть у японской Mitsui, говорит один из собеседников “Ъ” (связаться с компанией не удалось).

Владимир Скляр из "ВТБ Капитала" отмечает, что, хотя проекты модернизации в РФ и обладают одной из самых высоких доходностей в энергетике в мире (предварительно 14%), есть ряд сложностей. Среди них — обеспечение реального спроса на энергию объекта, если это снизит загрузку генерации "РусГидро", и механизм гарантии тарифа, если субсидия для него идет через административно назначенную надбавку. Также важно понять, замечает аналитик, стоит ли предоставлять дополнительную доходность этим проектам по сравнению с общей программой и как обеспечить конкурентоспособность заявок сторонних компаний, если для "РусГидро" любая доходность выше нуля лучше отсутствия такой доходности в инвестпрограмме сейчас.

Коммерсант