На "Святогоре" после капремонта введена в эксплуатацию отражательная печь

В плавильном отделении металлургического цеха ОАО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса УГМК) после капитального ремонта введена в эксплуатацию отражательная печь №1. Плавильный агрегат был остановлен для проведения работ в мае 2017 года.

"Продолжительность работ обусловлена спецификой проведения капремонта, - сказал заместитель начальника металлургического цеха ОАО "Святогор" по оборудованию Алексей Феоктистов. – За это время мы возвели отражательную печь практически с нуля. Параллельно производится и ремонт кессонированного газохода, предназначенного для эвакуации, очистки и охлаждения отражательных газов".

В течение двух месяцев после останова печь находилась на охлаждении. В рабочем состоянии ее температура достигает 1500̊С. После этого была выполнена разборка огнеупорной кладки, разбивка и удаление настыли. Параллельно специалисты предприятия провели оценку состояния узлов и металлоконструкций печи и определили перечень мероприятий капитального ремонта агрегата.

На следующем этапе была выполнена огнеупорная кладка стен и свода плавильного агрегата. Всего для возведения новой печи потребовалось более тысячи тонн огнеупорного кирпича марки ПХСУ. Стоит отметить, что последние два года при проведении капитального ремонта отражательных печей металлурги все активнее используют специальный огнеупорный материал – торкрет-массу, которая снижает нагрузку на огнеупорную кладку и увеличивает срок её эксплуатации.

"Сначала мы обрабатывали только участки, наиболее подверженные износу - это свод и участок примыкания свода к стенам, - пояснил Алексей Феоктистов. – Когда анализ показал, что торкретирование дает положительные результаты, было принято решение увеличить обрабатываемую площадь. Покрывать торкрет-массой стали также внутреннюю поверхность печи по всему периметру в районе уровня штейновой ванны".

Изначально для торкретирования привлекались специалисты подрядной организации, но в перспективе предприятие намерено вести эти работы самостоятельно. В ближайшие недели на "Святогор" поступит торкрет-установка "Торнадо" (г. Белгород). Комбинат планирует применять этот способ защиты огнеупорной кладки не только в ходе капитальных ремонтов отражательных печей, но и при текущих ремонтах конвертеров.

Во время капитального ремонта отражательной печи применялись и новые технические решения. В частности, новшества коснулись загрузочных патрубков, через которые ведется загрузка огарка в отражательную печь, на которых с целью защиты были установлены специально изготовленные гильзы из нержавеющей стали.

Затраты предприятия на капремонт печи и кессонированного газохода составили порядка 120 миллионов рублей.