"Нафтогаз" отказался прекратить арест активов "Газпрома" в ЕС

"Нафтогаз Украины" на трехсторонней встрече с Россией и Еврокомиссией отказался прекращать арест активов "Газпрома" в ЕС, сообщил коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам трехсторонней встречи в Берлине 17 июля сообщил, что Россия предложила Киеву добровольно приостановить арест активов "Газпрома" в Европе, которого тот требует во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Конкретных решений по этому вопросу нет, сказал тогда Новак.

Как заявил в пятницу Витренко, "Газпром" должен выплатить по решениям Стокгольмского арбитража 2,5 миллиарда долларов плюс уже 75 миллионов долларов процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание. "И пока не получим эти средства, мы будем продолжать принудительное взыскание, арестовывая активы "Газпрома" по всему миру", — написал Витренко в Facebook.

По его словам, решение арбитража никто не отменял и не останавливал. "Апелляционный суд Швеции временно приостановил только принудительное взыскание и только на территории Швеции. Мы рассчитываем, что и это ограничение будет снято в ближайшее время", — написал Витренко.

"Газпром" прекрасно это понимает. Также они понимают все риски для себя от невыполнения решения арбитража. Именно поэтому они и попросили на трехсторонней встрече, чтобы мы прекратили арестовывать их активы. На что им было сказано твердое "нет", — заявил топ-менеджер "Нафтогаза".

Витренко также сообщил, что "Нафтогаз" готов к мировому соглашению только по новым судебным спорам с "Газпромом", предлагает ему внесудебно выплатить 12 миллиардов долларов, которые украинская компания требует компенсировать в рамках нового разбирательства по транзиту газа в арбитраже Стокгольма.

"Как мы сказали "Газпрому" на трехсторонней встрече, мировое соглашение по уже принятым судом решениям не представляется возможным. Это даже противоречит сути мировых соглашений — нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения судом. А сейчас уже поздно просить "мировое соглашение" по этим спорам", — написал Витренко в Facebook.

"Сумма компенсации, которую мы требуем от "Газпрома" по новым арбитражным процессам, уже превышает 12 миллиардов долларов. Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции. Если "Газпром" хочет "мировое соглашение" по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию", — добавил топ-менеджер "Нафтогаза".

Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в ходе трехсторонних переговоров в Берлине с участием Еврокомиссии, в том числе, затрагивался вопрос мирового соглашения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже. Он отметил, что никаких решений по этому поводу не принято, и скорее всего вопрос будет обсужден дополнительно на следующей встрече в октябре.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

Ранее на текущей неделе глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о готовности рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже при условии, что оно не будет мешать переговорам по новому контракту на транзит газа. При этом он не уточнил, что речь идет именно о новых судебных разбирательствах.

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