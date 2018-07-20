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Павел Сорокин посетил с рабочим визитом Республику Татарстан

Павел Сорокин посетил с рабочим визитом Республику Татарстан

20 июля 2018, 16:29
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в пленарном заседании Нефтяного саммита Республики Татарстан под председательством Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Генерального директора ПАО "Татнефть" Наиля Маганова.

В ходе выступления заместитель Министра подчеркнул важность человеческого капитала как базиса технологического прорыва нефтегазового комплекса и от имени Министра энергетики Российской Федерации поблагодарил руководство ПАО "Татнефть" за поддержку при проведении форума Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации в рамках Нефтяного саммита Республики Татарстан.

Также Павел Сорокин принял участие в мероприятиях по торжественному пуску установок гидроочистки керосина и дизельного топлива на НПЗ "ТАНЕКО" и в торжественной церемонии открытия V Республиканской полевой олимпиады юных геологов.

Компания: Министерство энергетики РФ
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