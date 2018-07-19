Престижные экзамены с ГК IEK: молодые профессионалы – наша компетенция!

В течение двух жарких месяцев, в мае и июне, по всей стране проходили практические демонстрационные экзамены для будущих монтажников на соответствие их профессиональных навыков стандартам WorldSkills Russia в компетенции "Электромонтажные работы". При сдаче экзаменов использовалось оборудование IEK®.

В 26 регионах России около пяти тысяч выпускников российских профильных колледжей демонстрировали своё умение быстро и качественно смонтировать и запрограммировать систему управления двигателем и освещением, чтобы получить престижный профессиональный аттестат — Skills Passport, который признают большинство государственных корпораций и крупнейших производителей России, в том числе Группа компаний IEK. Результаты демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills приравниваются к результатам государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования.

В ноябре 2017 года между ГК IEK и World Skills Russia было подписано соглашение о признании демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в качестве независимой оценки квалификации выпускников колледжей и техникумов. В соответствии с документом, Группа компаний IEK выразила готовность направлять на подобные испытания своих представителей и предоставлять Союзу "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" информацию о наличии вакансий. Также ГК IEK получит доступ к электронной базе данных, в которой содержится подробная информация о результатах сдачи выпускниками демонстрационного экзамена.

Группа компаний IEK — член Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и бриллиантовый партнер национальных соревнований WorldSkills Russia по компетенции "Электромонтажные работы". Компания участвует в разработке конкурсных заданий, в том числе — для демонстрационного экзамена по электромонтажу.

Активно участвуя во внедрении новых образовательных стандартов и требований к профессиональному электромонтажу в России, ГК IEK стала индустриальным экспертом международного стандарта WorldSkills (WSSS) по электромонтажу, экспертом образовательного стандарта по компетенции "Электромонтаж". Кроме того, Группа компаний IEK является инициатором профессиональных соревнований детей в возрасте от 12 до 16 лет WorldSkills Russia Junior и Открытого отраслевого чемпионата по электромонтажу по стандартам WorldSkills. Все задания на этих испытаниях выполняются на профессиональном оборудовании IEK® и ONI®.