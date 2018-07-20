Приморским северным электрическим сетям вручена медаль за вклад в развитие края

За высокие показатели работы, большой вклад в развитие края и социальную ответственность перед его жителями структурное подразделение (СП) "Приморские северные электрические сети" приморского филиала ДРСК было отмечено медалью "80 лет со дня образования Приморского края". Торжественное вручение состоялось во время рабочей поездки в Кавалерово врио губернатора Андрея Тарасенко.

Также памятный знак за вклад в развитие края был вручен ведущему инженеру службы релейной защиты СП ПСЭС Анатолию Ивановичу Лукьянцеву, который проработал на предприятии 42 года. Он принимал участие в монтажно-наладочных работах ключевых энергообъектов северного Приморья - ПС 220 кВ "К" (1976-1977), ПС 220 кВ "Горелое" (1978-1980), ПС 220 кВ "Арсеньев-2" (1989-1991).

- Наше подразделение занимается обслуживанием шести муниципальных районов края – это Ольгинский, Дальнегорский, Кавалеровский, Яковлевский, Чугуевский, Анучинский, Тернейский районы. Всего 25 тысяч квадратных километров. И наша главная задача обеспечить жителей этих районов качественной и бесперебойной электроэнергией, - отметил директор СП "Приморские северные электрические сети" Сергей БАЛДИН. - Высокая оценка нашей работы говорит о том, что с этой задачей мы успешно справляемся.

В зоне обслуживания подразделения более 3,4 тысяч километров ЛЭП 0,4-110 кВ, 39 подстанций 35-220 кВ и 561 трансформаторная подстанция.

В этом году в Приморье были учреждены краевые отраслевые награды. Для жителей края предусмотрели нагрудный знак отличия, к которому прилагаются удостоверение и благодарность за вклад в развитие Приморья, а для предприятий – медаль.