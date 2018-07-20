Реконструкция магистральной тепловой сети "Т Плюс" на улице Ташкентской вышла на завершающий этап

19 июля технический директор ИвГТС Владимирского филиала ПАО "Т Плюс" Игорь Русаков совместно с начальником управления ЖКХ администрации г. Иваново Дмитрием Растатуровым инспектировали ход проведения работ по реконструкции магистральной тепловой сети на улице Ташкентской.

Здесь на участке от улицы Кирякиных до улицы Воронина энергетики меняют трубопровод протяженностью 304 метра (стоимость материалов и работ – порядка 14 млн рублей). В ходе осмотра участка Игорь Русаков сообщил, что порядка 70% коммуникаций в этом месте уже заменено, и в настоящее время специалисты готовятся приступить к работам на последнем отрезке реконструируемой сети – на пересечении с улицей Воронина. Подрядчик планирует полностью завершить работы на объекте, включая восстановление асфальтового покрытия и благоустройства, к концу следующей недели.

Напомним, компания "Т Плюс" начала реконструкцию магистральных тепловых сетей в Иванове 21 мая. В настоящее время продолжается техническое перевооружение тепловой сети в районе улиц Арсения и Крутицкой, на улице Народной. В начале следующей недели энергетики приступят к работам в районе улиц Фурманова и площади Победы.

Всего в текущем году в Иванове в рамках программы "RE: Конструкция 2018" запланировано техническое перевооружение 12 участков магистральных сетей теплоснабжения общей протяженностью порядка 3,5 км, стоимостью порядка 145,6 млн рублей. Совокупный объем средств, направленных на подготовку объектов (магистральных тепловых сетей и станций) "Т Плюс" в Иванове к новому отопительному сезону, составляет более 500 млн рублей.

