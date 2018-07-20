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Шведский Vattenfall запросил разрешение на строительство офшорного ветропарка мощностью 1,8 ГВт в Великобритании

Шведский Vattenfall запросил разрешение на строительство офшорного ветропарка мощностью 1,8 ГВт в Великобритании

20 июля 2018, 16:45
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Шведский энергетический концерн Vattenfall направил запрос в соответствующие органы власти Великобритании, отвечающие за планирование энергетической инфраструктуры, для получения разрешения на строительство офшорного ветропарка Norfolk Vanguard.

Ветропарк Norfolk Vanguard проектной мощностью 1 800 МВт планируется разместить в 47 км от побережья Восточной Англии. На площадке ветропарка будет установлено от 90 до 257 ветровых турбин. Ветропарк будет присоединен к энергосистеме Великобритании в местечке Хаписберг (Happisburgh) в Восточном Норфолке кабелем постоянного тока. Проект планируется реализовывать в два этапа и Vattenfall надеется получить разрешение к концу 2018 г.

Параллельно Vattenfall ведет работы по проекту строительства офшорного ветропарка Norfolk Boreas также мощностью 1 800 МВт. Оба ветропарка могут быть введены в эксплуатацию в середине 2020-х годов.

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