Шведский Vattenfall запросил разрешение на строительство офшорного ветропарка мощностью 1,8 ГВт в Великобритании

Шведский энергетический концерн Vattenfall направил запрос в соответствующие органы власти Великобритании, отвечающие за планирование энергетической инфраструктуры, для получения разрешения на строительство офшорного ветропарка Norfolk Vanguard.

Ветропарк Norfolk Vanguard проектной мощностью 1 800 МВт планируется разместить в 47 км от побережья Восточной Англии. На площадке ветропарка будет установлено от 90 до 257 ветровых турбин. Ветропарк будет присоединен к энергосистеме Великобритании в местечке Хаписберг (Happisburgh) в Восточном Норфолке кабелем постоянного тока. Проект планируется реализовывать в два этапа и Vattenfall надеется получить разрешение к концу 2018 г.

Параллельно Vattenfall ведет работы по проекту строительства офшорного ветропарка Norfolk Boreas также мощностью 1 800 МВт. Оба ветропарка могут быть введены в эксплуатацию в середине 2020-х годов.

