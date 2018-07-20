Станции Нижегородского филиала "Т Плюс" на 3,8 процента увеличили выработку электроэнергии в первом полугодии 2018 года

В первом полугодии 2018 года станции Нижегородского филиала Группы "Т Плюс", по оперативным данным, выработали 2831 млн. кВт∙ч электроэнергии и отпустили 2908 тыс. Гкал тепловой энергии.

Выработка электроэнергии данными станциями филиала, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличилась на 3,8%, отпуск тепла с коллекторов станций снизился на 3,1%.

Увеличение выработки электроэнергии обусловлено загрузкой оборудования ТЭЦ филиала "Нижегородский" по диспетчерскому графику.

Снижение отпуска тепловой энергии вызвано изменением производственных программ потребителей, обеспечивающихся промышленным паром с коллекторов Новогорьковской ТЭЦ.

В январе-июне 2017 года станции филиала (Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ) суммарно выработали 2729 млн. кВт∙ч электроэнергии и отпустили 3001 тыс. Гкал тепловой энергии.