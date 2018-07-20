В России выросло промышленное производство

ПРАЙМ, Александр Кожемякин. По данным Росстата, промышленное производство в РФ в июне замедлило рост в годовом выражении до 2,2%, что является самым низким показателем с начала года.

В январе этого года промышленность выросла на 2,4%, в феврале – на 3,2%, в марте – на 2,8%, в апреле – на 3,9%, в мае — на 3,7%.

В месячном выражении спад промпроизводства в июне составил 0,2% после роста на 1,5% в мае. С исключением сезонного и календарного факторов в июне наблюдается спад на 0,6% после роста на 0,5% в мае.

Согласно июльскому прогнозу Минэкономразвития, рост российской промышленности в 2018 году составит 2,5%, в 2019 году рост замедлится до 2,1%.

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