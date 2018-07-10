В Центр обслуживания потребителей филиала "Чувашэнерго" за I полугодие 2018 года обратилось 1640 клиентов

Центр обслуживания потребителей (ЦОП) филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Чувашэнерго" подвел итоги работы за первое полугодие текущего года. Так, в течение шести месяцев по различным вопросам в ЦОП обратилось 1640 клиентов.

На сегодняшний день большая часть обращений касается вопросов технологического присоединения к электрическим сетям филиала "Чувашэнерго". В I полугодии 2018 года таких обращений было 1222. За отчетный период заключено 1047 договоров на технологическое присоединение на общую максимальную мощность более 29 МВт. Специалисты Центра обслуживания потребителей разъясняют алгоритм действий для осуществления техприсоединения к электрическим сетям, отвечают на вопросы, помогают заполнять необходимые документы.

Кроме этого, клиенты обращаются по целому ряду других вопросов, связанных с электрификацией в сельских населенных пунктах, оформлением и согласованием документов. К примеру, по вопросам электроснабжения социально значимых объектов за отчетный период поступило 71 обращение.

Также от клиентов поступают заявки, связанные с учетом электроэнергии (ремонт, установка, замена, пломбировка приборов учета), качеством обслуживания клиентов и т.д. Для удобства клиентов прием заявок производится в каждом из районов электрических сетей филиала и путем направления их через "Почту России".