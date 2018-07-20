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Отраслевые новости: Энергетика

В Тольятти отремонтируют самую высокую дымовую трубу в регионе

В Тольятти отремонтируют самую высокую дымовую трубу в регионе

20 июля 2018, 13:36
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В рамках летней ремонтной кампании Самарского филиала "Т Плюс" планируется отремонтировать 3 из 4-х дымовых труб ТЭЦ ВАЗа. Все работы будут произведены промышленными альпинистами, имеющими допуск для работы на высоте.

В частности, на этой неделе на ТЭЦ начался текущий ремонт дымовых труб №2 высотой 130 метров и №4 высотой 250 метров. На данных железобетонных объектах будет выполнена антикоррозийная обработка металлических конструкций – лестниц и смотровых площадок. Следует отметить, что дымовая труба №4 ТЭЦ ВАЗа, наряду с трубой №3, является самым высоким технологическим сооружением, находящимся в зоне ответственности Самарского филиала "Т Плюс".

Кроме того, на этот год на станции также запланирован капитальный ремонт дымовой трубы №1. Здесь планируется реконструировать систему освещения, отремонтировать примыкающие к дымовой трубе три газохода, а также выполнить маркировочную окраску сооружения высотой 180 метров.

В общей сложности на станциях Самарского филиала "Т Плюс" этим летом запланирован ремонт пяти дымовых труб. Помимо ТЭЦ ВАЗа работы будут выполнены на Сызранской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной (Самара).

Компания: ПАО "Т Плюс"
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