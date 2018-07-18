11 сотрудников предприятий Атомэнергомаша успешно завершили обучение в магистратуре НИЯУ МИФИ

Магистранты пятого выпуска базовой кафедры № 76 "Энергетическое машиностроение" Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" защитили выпускные квалификационные работы. В этом году обучение по программе подготовки магистров "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" окончили 11 человек: 9 сотрудников ПАО "ЗиО-Подольск" и 2 специалиста филиала АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в г. Петрозаводске (предприятия входят в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш).

Члены государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) отметили практическую значимость и актуальность магистерских диссертаций.

– Юбилейный выпуск отличается от предыдущих большим количеством серьёзных научно-исследовательских работ, для выполнения которых мы использовали не только заводские ресурсы, но и привлекали ГНЦ РФ АО "НПО "ЦНИИТМАШ". Тематика диссертаций очень актуальна, посвящена изготовлению ответственных теплообменных аппаратов для реакторных установок ВВЭР, БН, для судостроения. По сути дела магистранты вместе со своими руководителями на производственной площадке и научными руководителями делают историю страны. Такого количества звёздочек давно не видел. Думаю, многие из них в будущем станут руководителями. Самое главное – не останавливаться на достигнутом, – резюмировал заведующий кафедрой НИЯУ МИФИ, профессор, д. т. н., директор по науке ПАО "ЗиО-Подольск" Виктор Терехов.

За пять лет заводская кафедра выпустила свыше 50 магистров. Многие из них достигли высоких результатов на производственных площадках. В своё время блестяще защитили магистерские диссертации генеральный директор ПАО "ЗиО-Подольск" Анатолий Смирнов, начальник производства оборудования общей техники Александр Глухов и другие руководители.

Базовая кафедра № 76 "Энергетическое машиностроение" организована пять лет назад в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, заключенном между машиностроительным холдингом Госокрпорации "Росатом" – АО "Атомэнергомаш" и НИЯУ "МИФИ".