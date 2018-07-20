Долг потребителей тепла и ГВС перед ЛуТЭКом снизился на 15 млн рублей

По итогам первого полугодия 2018 года дебиторская задолженность всех категорий потребителей перед Лучегорским топливно-энергетическим комплексом (филиал АО "Дальневосточная генерирующая компания") – поставщиком тепла и горячей воды на территории пгт. Лучегорск – снизилась на 15,2 млн рублей, с 47 до 31,8 млн рублей.

С начала года специалисты Теплосбыта провели 177 рейдов по квартирам проблемных потребителей. Должникам вручили 1874 уведомительно-претензионных документа, заключили 15 соглашений о реструктуризации накопленной задолженности.

С января по июнь 2018 года юристы филиала предъявили физическим лицам 301 иск о взыскании задолженности за тепло и горячее водоснабжение на сумму 4,45 млн рублей. На 1 июля суды удовлетворили 277 исков на 4,19 млн рублей. Кроме того, взыскано пени на 1,25 млн рублей, а также государственной пошлины на 105 тысяч рублей.

После рассмотрения в судебных органах, на принудительное исполнение получено исполнительных листов на общую сумму 4,7 млн рублей. На 1 июля взыскано задолженности в размере 2,2 млн рублей (102 % относительно аналогичного периода 2017 года).

Напоминаем, получить информацию о состоянии своего лицевого счета, наличии задолженности, заключении договора о реструктуризации задолженности можно по единому многоканальному номеру Call-центра 8(42357) 29-9-11. Помимо автоматической функции, в рамках Call-центра абоненты также могут воспользоваться телефоном "горячей линии" и получить консультацию специалистов Теплосбыта по интересующим вопросам.

