Энергетики "МРСК Урала" на Среднем Урале присоединили к электрическим сетям около 4 тысяч новых потребителей

За 6 месяцев 2018 года специалисты филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" выполнили технологическое присоединение 3 674 тысяч новых потребителей. Суммарная присоединенная мощность по договорам составила 95 МВт.

Самый большой объем работ выполнен в Белоярском и Сысертском районах, а также в городском округе Каменск-Уральский и городе Ревда. Технологическое присоединение к электрическим сетям на перечисленных территориях составляет больше 40% от общего объема.

Самыми крупными объектами, подключенными в первом полугодии, стали Икрянский опытно-промышленный карьер в Сухоложском районе, центральный распределительный пункт 10 кВ для ОАО "Серовский завод ферросплавов", многоквартирные жилые дома в Дегтярске, Карпинске и Волчанске.

За указанный период энергетики также обеспечили надежное электроснабжение следующих значимых социальных объектов: детская школа искусств в р.п. Горноуральский Пригородного района, физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Кировград, фельдшерско-акушерский пункт в с. Стриганское Ирбитского района, а также котельные в с. Конево Невьянского района, в с. Мурзинка Пригородного района и в с. Кочневское Камышловского района.