Компания HUBER+SUHNER запускает первую в мире 230-кВ кабельную систему переменного тока

Компания HUBER+SUHNER, ведущий производитель компонентов и систем для оптических и электрических соединений, работает над решением проблем, связанных с приходом массовых сетей 5G-связи, и недавно предложила уникальное решение в виде гибридной кабельной системы для дистанционных радиоустройств. Предварительно смонтированный в заводских условиях кабель типа MLUH HV аналогичен гибридному решению MASTERLINE Ultimate Hybrid (MLUH) компании HUBER+SUHNER, но он легче, тоньше и отличается более высокой гибкостью.

Новый кабель, который можно быстро и легко проложить, поддерживает до 12 дистанционных радиопередающих устройств (RRHs) и соединяет их с помощью легко монтируемых волоконно-оптических (Q-ODC) или электрических кабельных перемычек. Кабель, представляющий собой последнее дополнение компании HUBER+SUHNER к её ассортименту продуктов MASTERLINE, способен передавать электроэнергию 230 кВ переменного тока непосредственно на радиопередающие устройства, сокращая потери и обеспечивая возможность более высокого энергопотребления для оборудования будущих сетей пятого поколения (5G).

С помощью кабеля MLUH HV может быть достигнуто такое же расстояние между источником питания и радиоузлом, как и при использовании разработанного ранее кабеля MLUH, но при этом новый кабель имеет меньший диаметр. В конечном итоге, операторы могут сэкономить на капиталовложениях, используя кабель MLUH HV, в котором меньше меди, как отметил руководитель управления по продукту компании HUBER+SUHNER. Кабельное решение MLUH HV обеспечивает более высокие передаваемые мощности по одному единственному кабелю, который легко проложить, это решение более гибкое и соответствует требованиям завтрашнего дня. Никакой другой продукт не может обеспечить такую же возможность своевременной и надёжной доставки для реализации проектов, а также настолько низкие общие эксплуатационные расходы, как предлагаемое компанией HUBER+SUHNER высококачественное решение в виде 230-кВ гибридной кабельной системы переменного тока.