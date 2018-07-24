МРСК Центра и Приволжья: в период грозовой активности энергосистема регионов под особым контролем

Энергетики МРСК Центра и Приволжья реализуют комплекс мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования электросетевого комплекса в грозовой период. На протяжении всего метеонестабильного сезона осуществляется контроль состояния оборудования, выполняются осмотры и проверяются технические характеристики молниезащиты на подстанциях.

Специалисты МРСК Центра и Приволжья контролируют состояние оборудования: разрядников, грозозащитных тросов на высоковольтных линиях, молниеотводов. На подстанциях и распределительных пунктах заменена дефектная изоляция и средства защиты от перенапряжений. На энергообъектах, где были зафиксированы отключения во время гроз в прошлом сезоне, был проведен дополнительный тепловизионный контроль. Для оперативного и ремонтного персонала проведен инструктаж по особенностям работы с оборудованием в грозовой сезон и действиям персонала. Проверяются фиксирующие приборы, позволяющие в случае ударов стихии и других чрезвычайных ситуаций быстро определить места повреждений на линиях электропередачи, а также готовность средств телемеханики, проводной, спутниковой, сотовой и радиосвязи. Бесперебойному электроснабжению в период гроз способствуют и инновационные разработки, внедряемые в компании. Используется прибор для измерения сопротивления заземления опор без отсоединения грозозащитного троса. Он позволяет точно и быстро диагностировать состояние контуров заземления опор ВЛ и оптимально планировать их ремонт.

Кроме того, энергетики МРСК Центра и Приволжья ведут разъяснительную работу с потребителями о необходимости установки, проверки и включения устройств грозозащиты на подходах всех линий потребителей к подстанциям того или иного филиала компании с обеспечением контроля выполнения в соответствии с нормативными документами.

Принимаемые меры позволяют повысить оперативность реагирования на любые внештатные ситуации, которые могут быть вызваны грозами, предотвратить повреждение элементов электрических сетей, а также при необходимости максимально быстро устранять последствия, обеспечивая качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

Напомним, в ходе подготовки к грозовому периоду 2018 года в энергокомпании был реализован целый комплекс технических и организационных мероприятий. Внутренние проверки энергетиков и прошедшие грозы подтвердили, что технический персонал и оборудование распределительной сетевой компании готовы к работе в сложных условиях, оперативно справляются с возникающими технологическими нарушениями.

Энергетики также просят жителей регионов не пренебрегать правилами безопасности. На время грозы рекомендуется отключать в доме все бытовые электроприборы. Нежелательно пользоваться в здании обычным телефоном, а на улице – сотовым. Опасно находиться во время грозы вблизи линий электропередачи и других энергообъектов, пытаться укрыться там от дождя. Если поблизости есть жилое или общественное здание (они оборудованы молниеотводами, которые защитят вас от попадания молнии), зайдите туда. При обнаружении оборванного провода, ни в коем случае не приближайтесь к нему ближе 8 метров и, тем более, не пытайтесь его убрать самостоятельно! Срочно сообщите о произошедшем в район электрических сетей по месту жительства или по единому номеру контакт-центра 8-800-100-33-00.