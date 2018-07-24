Сергей Годунов утвержден в должности заместителя директора - главного инженера филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"

С 23 июля 2018 года заместителем генерального директора – главным инженером филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" утвержден Сергей Годунов.

Сергей Николаевич Годунов родился 1 ноября 1960 года в с. Лысково Октябрьского района Челябинской области.



Трудовую биографию начинал в 1978 году электромонтером Красноармейского "Райсельхозэнерго". После службы в армии и окончания Челябинского энергетического техникума пришел работать в электросетевой комплекс "Челябэнерго" (г. Верхний Уфалей).

Выпускник Южно-Уральского государственного университета.

Работал начальником Уфалейской группы подстанций, главным инженером Кыштымского РЭС, начальником службы линий и подстанций ОАО "Челябэнерго", затем - главным инженером Центральных электрических сетей.

В 2011 году назначен директором производственного отделения "Центральные электрические сети" филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго". С сентября 2014 - заместитель главного инженера по эксплуатации "Челябэнерго", в ноябре 2017 года возглавил технический блок филиала "Челябэнерго" в статусе исполняющего обязанности.

Почетный энергетик (2003), Заслуженный энергетик Российской Федерации (2017).

Награжден медалью "За отвагу" (1981).