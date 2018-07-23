"Т Плюс" проводит реконструкцию тепломагистрали от ТЭЦ-3 в Энгельсе

RusCable объединяет хороших людей
24 июля 2018, 12:17
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Саратовский филиал “Т Плюс" начал техническое перевооружение тепловых сетей по ул. Полтавской, между ул. Космонавтов и пр. Строителей. В настоящее время полностью демонтированы старые железобетонные конструкции и трубопроводы. В соответствии с утвержденным планом начался монтаж новых лотков канала теплотрассы. Работы проводит подрядная организация ООО "Алькор".
Всего в рамках программы "Re:Конструкция" планируется заменить 286 метров трубопровода. Чтобы проводимые работы не сопровождались отключением горячей воды, энергетики смонтировали временную схему подачи ГВС.
Для повышения надежности в период низких температур специалисты будут использовать трубы в ППУ изоляции с системой ОДК (оперативно-дистанционного контроля), которая позволит точно определить место появления дефекта и оперативно приступить к его устранению. Кроме замены трубы, будут заменены строительные конструкции канала и тепловых камер. Срок службы обновленных коммуникаций составит более 30 лет. Все работы будут завершены до начала отопительного сезона.
Для обеспечения безопасности жителей на участке работ подрядчики установили специальные ограждения.
Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь качественно проведенный энергокомпанией ремонт летом позволит потребителям с комфортом и теплом встретить предстоящие холода в осенне-зимний период.