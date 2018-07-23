"Т Плюс" проводит реконструкцию тепломагистрали от ТЭЦ-3 в Энгельсе

Саратовский филиал “Т Плюс" начал техническое перевооружение тепловых сетей по ул. Полтавской, между ул. Космонавтов и пр. Строителей. В настоящее время полностью демонтированы старые железобетонные конструкции и трубопроводы. В соответствии с утвержденным планом начался монтаж новых лотков канала теплотрассы. Работы проводит подрядная организация ООО "Алькор".

​Всего в рамках программы "Re:Конструкция" планируется заменить 286 метров трубопровода. Чтобы проводимые работы не сопровождались отключением горячей воды, энергетики смонтировали временную схему подачи ГВС.

​Для повышения надежности в период низких температур специалисты будут использовать трубы в ППУ изоляции с системой ОДК (оперативно-дистанционного контроля), которая позволит точно определить место появления дефекта и оперативно приступить к его устранению. Кроме замены трубы, будут заменены строительные конструкции канала и тепловых камер. Срок службы обновленных коммуникаций составит более 30 лет. Все работы будут завершены до начала отопительного сезона.

​Для обеспечения безопасности жителей на участке работ подрядчики установили специальные ограждения.

​Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь качественно проведенный энергокомпанией ремонт летом позволит потребителям с комфортом и теплом встретить предстоящие холода в осенне-зимний период.