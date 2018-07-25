Энергетики МРСК Сибири оперативно восстановили энергоснабжение жителей Республики Бурятия

Персонал филиала ПАО "МРСК Сибири" — "Бурятэнерго" оперативно, в течение 45 минут восстановил энергоснабжение жителей двух районов Республики Бурятия, оставшихся без света из-за технологического нарушения на воздушной линии электропередачи 110 кВ "Горячинская — Усть-Баргузин". По предварительным данным, причиной отключения стал грозовой фронт, который проходит по территории региона. В настоящее время потребители запитаны при помощи дизельных электростанций.

Энергетики филиала "Бурятэнерго" сразу же приступили к осмотру линии для проведения восстановительных работ. В настоящее время задействованы семь бригад, 19 специалистов и семь единиц техники.

В особом режиме работает контакт-центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. "Бурятэнерго" напоминает всем жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности!