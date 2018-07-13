На Крымском мосту уложили первые рельсы

Строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста: над Керченским проливом создается бесстыковой, или, как говорят железнодорожники, бархатный путь. Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно.

Формирование верхнего строения пути идет от одного берега к другому: от Тамани к Керчи. В этом отличие железнодорожного моста от автодорожного. Если на автодороге строители могли укладывать асфальт одновременно на разных участках по всей трассе, то железнодорожные пути строятся последовательно: хозяйственные составы, укладывающие рельсошпальную решетку, продвигаются вперед по уже готовым железнодорожным путям.

На Крымский мост строители вышли с готового участка железной дороги, которая создается в рамках развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и создания сухогрузного района морского порта Тамань. Это двухпутный участок линейной протяженностью почти 40 км (его готовность – более 80 %). В 2014 году в этот проект было включено ответвление к Крымскому мосту. На железнодорожном подходе уложен бесстыковой путь с рельсовыми плетями длиной в перегон.

"На пролетах Крымского моста будут уложены плети бесстыкового пути длиной 440 метров с последующим ввариванием между ними уравнительных стыков для компенсации температурных расширений. Дело в том, что рельсы испытывают значительные напряжения как от воздействия подвижного состава, так и от температуры окружающего воздуха. "Дышат" и сами пролетные строения моста. Поэтому между каждой парой пролетов конструкции моста обустраивается герметичный деформационный шов (всего таких швов 614), а между рельсовыми плетями укладывается уравнительный стык. Он компенсирует продольные перемещения рельсовых плетей при температурном воздействии", - рассказал руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Евгений Чибышев.

Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн. Скорости движения проектом предусмотрены: пассажирским поездам – 120 км/ч, грузовым составам – 80 км/ч. При этом при проектировании был взят в расчет режим эксплуатации как пролетных строений моста, так и верхнего строения пути в диапазоне температур от – 27 до + 57 градусов Цельсия.

Рельсошпальная решетка формируется из новых шпал с 25-метровыми рельсами. На один километр пути приходится 2 тысячи шпал. Такая решетка укладывается в подготовленное балластное корыто мостового пролета (его стенки уже покрыты гидроизоляцией и специальным защитным слоем из пенополистирола и геотекстиля). Затем в середину и по бокам колеи из специального состава (вагоны хоппер-дозаторы) выгружается первый слой гранитного щебня: формируется основание. Рельсошпальная решетка приподнимается магнитами специальной путевой машины, проводится балластировка и выправка пути. Вновь выгружается второй слой щебня, и этап с выправкой повторяется.

После черновой работы на отделку пути выходит планировщик балласта, эта специализированная путевая машина очищает скрепления рельсошпальной решетки, перераспределяет щебеночный балласт, убирает лишний щебень. И уже после отделки пути начинаются работы по сварке рельсов в рельсовые плети.

В общей сложности железнодорожникам предстоит уложить 38 км путевой решетки, сформировать основание из 90 тысяч кубов щебня, а также выполнить по 43 уравнительных стыка на каждом из двух путей Крымского моста. Работа будет проводиться по мере готовности мостовых пролетов.

Справка

Пролеты железнодорожного моста – разрезные цельнометаллические, с ортотропной плитой. Длина пролетов – около 56 метров (исключение – арка Крымского моста, 227 м). Пролетные строения – раздельные под каждый путь, объединены на опорах домкратными балками. Таких пути два – на Крым и на Тамань.

Антисейсмическое закрепление пролетов предусмотрено за счет выполнения неподвижных и линейно-подвижных опорных частей. При воздействии сейсмических нагрузок они обеспечивают передачу продольной и поперечной сейсмической силы на промежуточные опоры.