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Новости компаний

Новинки Schneider Electric уже на складе "Элком-Электро"

Новинки Schneider Electric уже на складе Элком-Электро

25 июля 2018, 13:43
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО

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Новая продукция компании Schneider Electric серии "AtlasDesign" и "Unica New" стала доступна для заказа. Основные позиции товара уже находятся на складе "Элком-Электро"!

Серия "Unica New" отличается своей современностью, функциональностью и простотой исполнения. Модернизированная модель была разработана с учетом всех пожеланий и потребностей покупателей:

  • Высококачественные материалы, утонченный дизайн, современные цвета

  • Интуитивно понятная конструкция, быстрый и удобный монтаж, простая эксплуатация

  • Умные, подключенные функции комфорта Wiser, управление через приложение, расширенные возможности

  • В основе дизайна лежит принцип обеспечения домов и административных зданий продукцией в едином стиле

Благодаря большому разнообразию новая продукция подойдет к любому дизайну и интерьеру:

  • Рамки двух дизайнов: Unica Studio и Unica Pure

  • 3 формата: Studio, Studio Color и Studio Metal

  • 5 текстур: настоящее стекло, камень, дерево, металл и каучук

  • Механизмы четырех цветов: белый, бежевый, антрацит и алюминий 

Серия электроустановочных изделий "AtlasDesign" характерна лаконичным дизайном и огромным выбором цветовой палитры: белый, бежевый, жемчуг, алюминий, шампань, мокко, грифель, изумруд, сталь, карбон.

Новая коллекция воплощает в себе основные черты классического, но в то же время не устаревшего немецкого стиля. Продукция изготовлена из высококачественных материалов, из устойчивого к UV-излучению и появлению царапин ABS-пластика.

Серия рамочная и представлена 5-ю видами рамок – от 1 до 5 постов.

Доступны классические функции + диммеры, термостаты и датчики движения. 

Компания: ООО "Элком-Электро"

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