Роман Маршавин провел встречу с главой итальянского национального комитета Мирового энергетического Совета Марко Маргери

Директор Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики Российской Федерации Роман Маршавин провел встречу с председателем Итальянского национального комитета Мирового энергетического совета (МИРЭС) Марко Маргери. В переговорах также приняла участие ответственный секретарь Российского национального комитета МИРЭС Наталия Цайзер.

В ходе мероприятия состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между национальными комитетами МИРЭС двух стран. Также обсуждался вопрос участия российской делегации в запланированной к проведению в октябре 2018 года в Милане Мировой энергетической неделе МИРЭС.