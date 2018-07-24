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Роман Маршавин провел встречу с главой итальянского национального комитета Мирового энергетического Совета Марко Маргери

Роман Маршавин провел встречу с главой итальянского национального комитета Мирового энергетического Совета Марко Маргери

25 июля 2018, 15:32
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Директор Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики Российской Федерации Роман Маршавин провел встречу с председателем Итальянского национального комитета Мирового энергетического совета (МИРЭС) Марко Маргери. В переговорах также приняла участие ответственный секретарь Российского национального комитета МИРЭС Наталия Цайзер.

В ходе мероприятия состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между национальными комитетами МИРЭС двух стран. Также обсуждался вопрос участия российской делегации в запланированной к проведению в октябре 2018 года в Милане Мировой энергетической неделе МИРЭС.

Компания: Министерство энергетики РФ

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